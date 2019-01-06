Kanye West Kim Kardashian'a 14 milyon dolarlık ev aldı

Bir süre önce taşıyıcı anne yöntemiyle dördüncü bebeklerine kavuşacakları ortaya çıkan Kim Kardashian ve Kanye West, mutluluk üstüne mutluluk yaşıyor. Rap şarkıcısı Kanye West, 14 milyon dolarlık evi, reality şov yıldızı olan eşi Kim Kardashian’a Noel hediyesi olarak aldı.

Milyon dolarlık evi gezmeye gittiler

Kanye West, karısı Kim Kardashian'a, hediye olarak satın aldığı 14 milyon dolarlık evi gezdirdi.

Magazin basınında "Kimye" olarak anılan çift, Miami'de "milyarderler sitesi" olarak bilinen Faena House'taki daireyi gezmeye bir grup eşliğinde gitti.

Fotoğrafçıların da adım adım takip ettiği Kardashian ve West, evir balkonuna çıktıklarında da bir süre romantik anlar yaşadı.

Bir süre balkonda öpüşen ikili kimseyi umursamadı.

Sahil kenarında yer alan 430 metrekarelik evin dört yatak odası, beş banyosu bulunuyor. Geniş bir terası olan evin spor salonu, havuzu ve spa salonu da bulunuyor.