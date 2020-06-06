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Kanye West'ten 2 milyon dolar bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kanye West, son dönemde ırkçılık tartışmalarını alevlendiren ve ABD çapında gösterilere neden olan şiddet kurbanlarının aileleri ve avukatlarına destek olmak amacıyla 2 milyon dolar bağışladı. West, ayrıca George Floyd'un kızının eğitim masraflarını karşılamak için üniversite fonu kurdu.

Kanye West'ten 2 milyon dolar bağış

Amerikalı rapçi Kanye West, son dönemde ırkçılık tartışmalarını alevlendiren ve ülke çapında gösterilere neden olan şiddetin kurbanları George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor'ın aileleriyle avukatlarına destek olmak amacıyla 2 milyon dolar bağışladı.

Memleketi Chicago'da perşembe gecesi düzenlenen gösteriye de katılan West'in yaptığı 2 milyon dolar bağış, temsilcisi tarafından doğrulandı.

Variety'nin haberine göre; West'in ayrıca Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybeden siyahi Amerikalı Floyd'un 6 yaşındaki kızının tüm eğitim masraflarını kkarşılamak için üniversite fonu kurdu. Ayrıca temsilcisinin, West'in kendi memleketi Chicago'daki siyahilerin sahibi olduğu şirketlere de bağış yapacağını söylediği bildirildi.


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