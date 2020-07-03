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Kanye West'ten Kim Kardashian'a milyarderlik hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kanye West, güzellik şirketinden 200 milyon dolarlık hisse satan eşi Kim Kardashian'ın 'milyarder' statüsüne ulaşmasını ilginç bir hediye ile kutladı. Kardashian'ı, Twitter'dan natürmort bir fotoğrafla tebrik eden ünlü rapçi, eşinin banyosunu adeta büyülü bir ormana çevirdi.

Kanye West'ten Kim Kardashian'a milyarderlik hediyesi

Amerikalı reality show yıldızı Kim Kardashian, KKW Beauty adlı güzellik şirketindeki yüzde 20'lik hissesini Coty şirketine sattı. Bu satışla birlike Kardashian'ın markasının değerinin 1 milyar doları bulması eşi Kanye West'i hareke geçirdi.

Ünlü rapçi önce Twitter'da eşini yeni anlaşması ve resmen milyarder olduğu için çiçeklerin ve sebzelerin görüldüğü natürmort bir fotoğrafla tebrik etti.

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West fotoğrafın altına “Güzel eşim Kim Kardashian West resmen milyarder olduğu için onunla gurur duyuyorum. En çılgın fırtınaları aştın ve şimdi Tanrı senin ve ailemizin üzerinde parlıyor. Böyle bir hayatımız olduğu için şanslıyım. Bu yüzden sana bu natürmort'u yaptım. Seni çok seviyoruz" notu düştü.

Kim Kardashian, Kanye West'in diğer sürprizini ise Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı ve şunları yazdı:

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"Eve geldim ve banyomun tamamı büyülü bir orman gibi dekore edilmişti. Çok güzel, görsel olarak çok hoş ve kocamdan tatlı bir hareket."

Videoda, reality yıldızının banyosu yapraklı bitkilerle dolu bir halde, taş küvetini çevreleyen pembe ve mor tonlarında çiçekli çalılarla birlikte görülüyor.

Forbes, West'in kendisinin de milyarder olmasına rağmen Kardashian'ın kozmetik anlaşmasının onu milyarder kategorisine soktuğunu kabul etmiyor. Dergiye göre 39 yaşındaki Kardashian'ın serveti satış işleminin ardından yaklaşık 900 milyon dolara (yaklaşık 6 milyar TL) ulaştı.

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