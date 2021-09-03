MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanye West'ten Kim Kardashian itirafı! İki çocuğun üstüne aldatmış

Kanye West'ten Kim Kardashian itirafı! İki çocuğun üstüne aldatmış

03.09.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanacakları haberiyle gündemde olan Kim Kardashian ve Kanye West, geçtiğimiz günlerde ortak bir çalışma için bir araya gelmişti. Kardashian'ın West'e yeni çalışması Donda için destek vermesi onların barışacağı iddialarını gündeme getirdi ancak West'in itirafı bu iddiaları gölgede bıraktı.

Kanye West'ten Kim Kardashian itirafı! İki çocuğun üstüne aldatmış

Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma davaları sürerken bomba bir iddia gündeme geldi.

West'in yeni albümündeki itirafları olay oldu. Görünüşe göre West, karısıyla hesaplaşmasını da itiraflarını da şarkılar üzerinden yapıyor. Kanye West'in Donda albümündeki Hurricane adlı şarkısında yer alan sözler, 44 yaşındaki rap'çinin, Kim Kardashian'ı 'iki çocuğun üstüne' aldattığını ortaya çıkardı. Daha doğrusu hayranları bu şarkı sözlerini bir itiraf olarak algıladı.

Kanye-Kim-K-Kids

ALDATMA İTİRAFI

West, Hurricane adlı şarkısında " İşte çok zengin gibi davranıyorum / İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim / Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum / İki çocuğun ardından hâlâ oynuyorum / Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var" şeklinde sözlere yer veriyor. Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

ŞARKI SÖZLERİYLE KENDİNİ İFADE EDİYOR

Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre şarkı sözleri Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Kanye West şarkı sözlerinden birinde Kardashian ile birlikte yaşadıkları California'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ferhan Şensoy'a veda! Cenazesini o isim teslim aldı Ferhan Şensoy'a veda! Cenazesini o isim teslim aldı
Bu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandıBu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandı
Semra kaynana şimdi ne yapıyor?Semra kaynana şimdi ne yapıyor?
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" demişti! Karısı itiraf etti

"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" demişti! Karısı itiraf etti

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! Polis yelekli soygunda yeni gelişme

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! Polis yelekli soygunda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.