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Kanye West'ten Parler hamlesi! Elon Musk'ın yolundan gidiyor

17.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ye olarak da bilinen dünyaca ünlü rapçi Kanye West, Amerikalı sosyal medya platformu Parler'ı satın alıyor. West bu hareketiyle, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın izinden gittiğini gösterdi. Çünkü Musk da bir kez vazgeçmesine rağmen aylardır bir sosyal medya ağı olan Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak istiyor.

Kanye West'ten Parler hamlesi! Elon Musk'ın yolundan gidiyor

Sosyal medya platformu Twitter'ın patronu olmak isteyen Elon Musk hala gündemdeyken, bir satın alma haberi de dünyaca ünlü rapçi Kanye West'ten geldi. Geçen yıl adını Ye olarak değiştiren ünlü rapçi, Trump destekçileri, muhafazakarlar, komplo teorisyenleri ve aşırı sağcılar tarafından kullanılan Amerikalı sosyal medya platformu Parler'ı satın alıyor. Görünüşe göre Musk'ın yolunda gidiyor.

KANYE WEST'TEN PARLER HAMLESİ!

The Guardian'ın haberine göre, Kanye West'in sosyal ağ Parler'ı açıklanmayan bir miktar karşılığında satın alacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Parlement Technologies, Parler sitesine “teknik destek ve özel bulut hizmetlerinin kullanımını” sağlayarak bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye devam edecek.

West, "Muhafazakar görüşlerin tartışmalı olarak görüldüğü bir dünyada, kendimizi özgürce ifade etme hakkımız olduğundan emin olmalıyız" dedi. Parler'ın ana şirketi Parlement Technologies'in CEO'su George Farmer ise “Bu anlaşma dünyayı değiştirecek ve dünyanın ifade özgürlüğü hakkındaki düşüncesini değiştirecek. Ye, özgür konuşma medyası alanına çığır açan bir adım atıyor ve bir daha asla sosyal medyadan çıkarılmaktan korkmanıza gerek kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

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West'in Parler'ı satın alma hamlesi, Instagram ve Twitter hesaplarının kilitlenmesine yol açmasının ardından geldi.

Satın alımın bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

PARLER NEDİR?

Kullanıcılarının çoğu tarafından "özgür konuşma platformu" olarak görülen Parler, John Matze ve risk fonu yöneticisi ve BreaitBart Kurucusu Robert Mercer’ın kızı Rebekah Mercer tarafından 2018 yılında kurulmuştu. Sosyal ağ, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre Binası baskınını gerçekleştirenlerin çoğu tarafından kullanılıyor olmasıyla dikkat çekmişti.

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ABD Kongre baskınıyla ilişkisi nedeniyle Matze CEO'luk görevden uzaklaştırılmış ve CEO’luğa George Farmer getirilmişti. Yapılan saldırının ardından ise Parler, Apple ve Google'ın uygulama mağazalarından kaldırılmış ve 10 Ocak'ta Amazon Web Services'ın web barındırma hizmetinden çıkarmasıyla tamamen çevrimdışı hale gelmişti.

İçerik denetiminin sağlanmasının ardından Parler Mayıs 2021’de App Store’a, Eylül 2022’de ise Android cihazlara geri dönmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
Parler
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