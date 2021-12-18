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Kanye West tüm evlerimi kiliseye çevirecek!

18.12.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West, sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini açıkladı. West, "Bir yıl içinde evsiz kalacağım!" ifadelerini kullandı.

Kanye West tüm evlerimi kiliseye çevirecek!

Kim Kardashian (41) ile gösterişli bir şekilde başladığı evliliği fiilen biten, resmi olarak da sona ermek üzere olan Kanye West (44), son açıklamalarıyla dikkat çekti.

"BUNU DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ"

ABD'li rapçi, yeni röportajında kapitalist düzenin toplumu öldürdüğüne inandığını söyleyere, "Bunu değiştirmenin zamanı geldi." dedi.

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"BİR YIL İÇİNDE EVSİZ KALACAĞIM"

Independent Türkçe'nin haberine göre; bundan esinlenerek sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini belirten West, bir yıl içinde evsiz kalacağını söyledi.

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"KİMSESİZLER EVİNİ İNŞA EDİYORUZ"

West, 032c'nin son sayısında, "Bu kimsesizler evini inşa ediyoruz ve bu herkesin gidebileceği bir yer olacak. Sanatçı komünü gibi olmalı. Besinler her zaman bulunabilmeli." diye konuştu.

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AYRILIĞI KABULLENEMEDİ

Öte yandan Kim Kardashian, boşanma sürecinde eşinin yeni albümünün tanıtımında gelinlikle kamera karşısına geçerken, artık "Ye" olarak anılmak isteyen West ise açıklamalarıyla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte Kim Kardashian ile yeniden bir araya gelmek istediğini dile getiren Kanye West, bu konuda ne kadar inatçı olduğunu gözler önüne seren yeni bir paylaşımda daha bulunmuştu.
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Ünlü rapçi, Instagram hesabından Kardashian ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınlamıştı. West'in bu gönderisi sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Kardashian'ın Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığını dile getiren kullanıcılar, Kanye West'e tepki göstermişti.


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Kanye West Kim Kardashian
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