HABER

Kanyon Ekstrem Festivali motokros gösterileriyle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 18:54 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kanyon Ekstrem Festivali, motokros gösterileriyle başladı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Ulubey ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kanyon Ekstrem Festivali, motokros gösterileriyle başladı.

Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu'nda gerçekleşen festivale; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, Ulubey Belediye Başkanı AK Parti'li Veli Koçlu, protokol üyeleri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 100'ün üzerinde ekstrem sporcusu katıldı. Vali Kocabıyık, festivalde yaptığı konuşmada, Uşak'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile bölgenin yükselen yıldızlarından biri olmaya devam ettiğini söyledi. Vali Kocabıyık, "Ulubey Kanyonu, Ulubey ve Banaz Çayı boyunca devam eden 76 kilometre uzunluğu ile binlerce yıl bu bölgedeki medeniyetlere yaşam merkezi olmuştur. Suyun bereketiyle buluşan muhteşem doğa, pek çok insanın yaşamayı ve görmeyi arzu ettiği bir mekan olarak geçmişten günümüze değerini korumuştur. Kanyon boyunca gezdiğinizde göreceksiniz ki kurulan antik kentler ve bu antik kentlerin sahip olduğu tarihi zenginlik, gelişmişlik bu bölgenin değerini de gözler önüne sermektedir" dedi.

Ulubey Kanyonu'nun Frigyalılardan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen Kaymakamı Onur Özaydın ise "Sadece Ulubey Kanyonu değil aynı zamanda Blaundus Antik Kentimiz ve diğer tarihi değerlerimiz de çok önemli kültürel geçmişe sahip" diye konuştu.

Uşak Valiliği'nin himayesinde Ulubey Kaymakamlığı, Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle gerçekleştirilen festival, ekstrem sporcularının motokros gösterileriyle başladı. Bu akşamki Yusuf Güney konserinin ise Irak sınırında teröristlerle girilen çatışmada 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

PARTNERKorunma talebine retKorunma talebine ret
Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründüKocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü
İskenderun'da SoloTürk provasına büyük ilgiİskenderun'da SoloTürk provasına büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.