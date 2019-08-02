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Kanyonda ayağı kırılan kadın için kurtarma çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında Valla Kanyonu’ndan geçiş yaparken ayağı kırılan katılımcının kanyondan çıkartılması için ekipler harekete geçti - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar: - "Helikopterle bulunduğu yerden alınması planlanıyor. Hem AFAD hem de UMKE içeriden hastayı nasıl alacakları yönündeki çalışmalarını sürdürüyor"

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" kapsamında Valla Kanyonu'ndan geçiş yapan ekipteki bir kadının ayağı kırıldı.

Festival kapsamında, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'na giriş yapacak sporcular sabah erken saatlerde hazırlıklarını tamamladı. Uzman ekipler tarafından sporculara rota hakkında bilgi verildi.

Gerekli kontrollerin ardından 19 kişilik sporcu grup, 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na giriş yaptı. Bir süre sonra kanyonda ilerleyen sporculardan Zeynep Yıldırım'ın sol ayağı kırıldı. Yıldırım'ın bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyona 19 kişinin giriş yaptığını belirterek, "Bunlardan 3'ü Ankara ekibindendi. Bu üç kişilik gruptan Zeynep Yıldırım isimli arkadaşımız ayağında platin olduğu halde bu bilgiyi grup yetkililerine vermemiş. Bir kısa ip inişi sırasında platinli ayağı kırılmış. Bunun üzerine içerideki sağlıkçı arkadaşlar olaya müdahale etti. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor." dedi.

Yıldırım'ı beraberindekilerin daha uygun bir yere taşıdığını anlatan Yaşar, "Kanyonda bulunanlar olayın olduğu yerden biraz daha ileriye götürerek helikopterin alabileceği pozisyona getirdiler. Helikopterle bulunduğu yerden alınması planlanıyor. Hem AFAD hem de UMKE içeriden hastayı nasıl alacakları yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. İçeriden arkadaşların geriye getirerek çıkarması gibi ikinci bir plan da düşünülüyor." diye konuştu.

Öte yandan bölgedeki UMKE ve AFAD ekipleri, kanyona girmek için hazırlık yapmaya başladı.

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Kanyon KASTAMONU Valla Kanyonu

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