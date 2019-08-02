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Kanyonda bacağı kırılan kadın, askeri helikopterle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 19:11 | Son Güncelleme

  Kastamonu'da iple Valla Kanyonu'na inerken sol bacağı kırılan Zeynep Yıldırım, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da iple Valla Kanyonu'na inerken sol bacağı kırılan Zeynep Yıldırım, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda meydana geldi. İlçede düzenlenen '3'üncü Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ne katılan sporcular, Valla Kanyonu'na inmek için sabahın erken saatlerde hazırlıklarını tamamladı. 19 kişilik sporcu grubu, gerekli kontrollerin ardından 12 kilometre uzunluğundaki kanyona giriş yaptı. Kanyonda ilerleyen sporculardan Zeynep Yıldırım, iple iniş yaparken sol bacağı kırıldı. Bunun üzerine jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak bölgeye araç giremediği için olay yerine askeri helikopter sevk edildi. Helikopterle bulunduğu yerden çıkarılan Yıldırım, kanyon yakınlarında ambulansa taşındı. Yıldırım, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:
-Helikopterin yaralıyı taşıyışı
-Helikopterin inişi
-Helikopterden çıkarılan yaralıya ilk müdahale
Haber: Gürkan YILMAZ/PINARBAŞI (Kastamonu),(DHA)

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