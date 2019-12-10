Kanyonda kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Pınarbaşı’nda Horma Kanyonunda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Ilıca köyünde bulunan Horma Kanyonu içerisinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 8 şahsı suçüstü yaparak yakaladı. Jandarma ekiplerince olay yerinde 2 adet kazma, 3 adet murç, 1 adet balyoz, 31 metre dağcılık halatı, 2 adet manivela, 1 adet su motoru, 4 litre benzin, 3 metre büyük su borusu, 4 adet çizme, 30 metre spiral su borusu, 2 sırt çantası, 5 çift inşaat eldiveni, 1 adet testere, 1 adet çekiç, 1 adet kürek ve 1 adet altın arama eleği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında milli park alanında biyolojik çeşitliliği tahribat etme suçundan idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

