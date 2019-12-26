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  4. Kanyonda karacayı kurtaran itfaiyeci: 1,5 saatte kurtardık

Kanyonda karacayı kurtaran itfaiyeci: 1,5 saatte kurtardık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:21 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Horma Kanyonu'nda suya düşen yavru karacayı kurtaran itfaiyeci İlker Pınar, "1,5 saat süren çalışma sonrası çıkardık.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Horma Kanyonu'nda suya düşen yavru karacayı kurtaran itfaiyeci İlker Pınar, "1,5 saat süren çalışma sonrası çıkardık. Bu gibi hadiselere rastlamaktayız. Elimizden geldiği kadar bu hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.
İlçede dün, Horma Kanyonu'nda yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen yavru karacayı gören kişi, Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan karacayı kurtarmak için çalışma başlattı. Suya giren itfaiye erini gören karaca, havuzun kenarında bulunan küçük mağaraya girdi. İtfaiye eri İlker Pınar'ın, mağaradan çıkardığı karaca, daha sonra havuzda yüzerek kıyıya çıkıp, kayalıklardan tırmanarak gözden kayboldu.
'ARKADAŞLARIMIZLA GÖLETE GİRDİK'
Yavru karacayı bulunduğu yerden kurtaran Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli İlker Pınar, o anları anlattı. Pınar, öğle saatlerinde aldıkları ihbar sonrası bölgeye gittiklerini söyleyerek, "Geldiğimiz olay yerinde incelemelerde bulunduk ve suya inmeden karacanın kurtarılamayacağını tespit ettik. Arkadaşlarımızla gerekli kıyafetleri giyip gölete indik. Göletteki karaca bizi görünce orada bulunan küçük bir mağaraya sığındı. Mağaranın derinliği 7-8 metreydi. Mağaradan yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası çıkardık. Çıkardığımız zaman karaca suya atladı. Suda bir süre dolandıktan sonra bizden korkup 5 metrelik şelaleden atlayıp ormana kaçtı. Bu kanyonda bu gibi hadiselere rastlamaktayız. Elimizden geldiği kadar bu hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

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