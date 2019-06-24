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Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan, 2'si kadın 4 öğretmen, mahsur kaldı.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesindeki Gökbük Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan, 2'si kadın 4 öğretmen, mahsur kaldı. 25 kişilik ekip yaklaşık 5 saat sonra ulaşabildiği öğretmenleri kurtardı. Öğretmenler, kurtarma ekiplerinin oluşturduğu insan zinciriyle derenin karşısına geçirildi. Finike ilçesine bağlı Gökbük Kanyonu'nda, dün saat 13.00 sıralarında, 2'si kadın 4 öğretmen yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kadınlar, düşmesi sonucu hafif yaralandı. Kanyonda bir süre yürüyen öğretmenler, yönlerini kaybetti. Grup, saat 18.40'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım talebinde bulundu. Acil çağrı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. 25 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDU İhbar sonrası Finike'den 8 kişilik jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 3 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, 4 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi, 4 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ve bölgeyi bilen köylüden oluşan 20 kişi, öğretmenlere ulaşmak için hareket geçti. 5 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü de bölgeye geldi. Gökbük Mahallesi'nin muhtarı İskender Altınok da kurtarma çalışmalarına dahil oldu. 2'Sİ HAFİF YARALI Öğretmenlerden biri, cep telefonuyla ekiplere bulundukları konumu bildirdi. Yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından saat 23.30 sıralarında arama- kurtarma ekibi öğretmenlere ulaştı. Birinin ayağının incindiği diğerinin de burnundan kan geldiği belirlenen 4 kişi, ekiplerle birlikte Gökbük Mahallesi'ne getirildi. Gökbük yakınlarına saat 03.00 sıralarında ulaşan kurtarma ekibi, Başgöz Deresi'nden insan zinciri oluşturarak, öğretmenleri karşıya geçirdi. Mahsur kalan A.A., T.A., Ç.O. ve M.Ç., Finike Devlet Hastanesi'ne götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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