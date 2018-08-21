Kanyonda mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı

ADANA, (DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesinde kanyonda yürüyüş yaparken mahsur kalan baba ve oğlunu, AFAD ekipleri kurtardı.
Pozantı'da arkabalarıyla birlikte dün Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kanyona giden Ali Gökçe (68) ve epilepsi hastası oğlu Mustafa Gökçe (33) yürüyüş yaparken indikleri bir alanda mahsur kaldı. Baba Gökçe, cep telefonu ile kurtarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri 3 koldan kanyona indi. Sabaha kadar süren kurtarma çalışmasının ardından baba ve oğlu, mahsur kaldıkları kanyondan çıkarıldı. Ali Gökçe ve Mustafa Gökçe sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
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