Kanyonda sele kapılan dernek üyesi öldü, 4 arkadaşı kurtarıldı

Engin ÖZMEN- Cafer ELMAS- Oğuzhan DEMİR/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'te, Mağara Araştırma Derneği üyesi olan, 2'si kadın 5 kişi, Harmankaya Kanyonu'nda yürüdüğü sırada sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Yakındaki köyden gelenler, 4 kişiyi kurtarırken, sel sularına kapılan Ekrem Öztürk'ün, 8 saatlik çalışma sonrası kanyonda cansız bedeni bulundu. Eskişehir Mağara Araştırma Derneği üyesi olan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu, Gülşah Yağcıoğlu, Serpil Koç ve Ekrem Öztürk, dün öğle saatlerinde, Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu'na gitti. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek, kanyonuna sonuna gelen grup, sağanak nedeniyle mola verip, küçük mağaraya sığındı. Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yola çıkan grup, yoğun yağışta oluşan sel sularının arasında kaldı. Farklı yerlere savrulan dernek üyelerinden Ekrem Öztürk, suda kayboldu. Serpil Koç ise kanyondan çıkarak, yaklaşık 5 kilometre yürüyüp, Harmanköy'e gitti ve yardım istedi. Harmanköy'den gelenler, yaklaşık 100 metre derinliğinde olan kanyondaki Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı. Serpil Koç Bilecik Devlet Hastanesi'nde, diğer 3 kişi ise Söğüt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

8 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU Dernek üyelerinden Ekrem Öztürk'ün kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dün saat 20.00 sıralarında kanyona inen kurtarma ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında Öztürk'ün cansız bedenini, kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre ilerideki kayalıklar arasında buldu. Sabahın ilk ışıklarıyla halatla yukarı çekilen Ekrem Öztürk'ün cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. MUHTAR DORUK: KANYONA İZİNSİZ GİRMEK YASAK Harmanköy muhtarı Metin Doruk, Eskişehir Mağara Araştırma Derneği'nden gelen 5 kişinin kanyona girmesi için Jandarma Komutanlığı'ndan izin alınması ve kendisine de haber verilmesi gerektiğini söyledi. Dernek üyelerinden Serpil Koç'un yorgun halde köye kadar yürüdüğünü ve onun ihbarıyla 3 arkadaşının daha kurtarıldığını anlatan Doruk, "Akşam üzeri yağış olduktan sonra bu sel felaketi olmuş. Bizim bu arkadaşların kanyona girdiğinden bilgimiz, haberimiz yoktu. Köy muhtarlığı veya başka bir yere bildirmediler. İzin alınması gerekiyor. Muhtarlığa ve karakola bildirilmesi gerekiyor. Kötü hava şartlarında biz vatandaşları kanyona girmemeleri yönünde uyarıyoruz. Sel felaketinden sonra bir bayan arkadaş kurtulmuş buradan. Köye kadar kendisi yürüyerek geliyor. Sonra vatandaşlardan biri buluyor. Sonra bana haber verdiler. Köylüleri aldık geldik buraya. Kanyondaki 3 kişiyi daha kurtardık" dedi.

'3 KİŞİYİ KURTARDIK' Dernek üyelerini kanyondan çıkaran köylülerden Ahmet Bağcı ise yaşananları şöyle anlattı: "Köyden ekibi kendi aramızda toplayıp geldik buraya. Müdahale etmeye çalıştık. Su çok yüksekti. Bir kişi yukarıdan ışık tuttu bize. Arkadaşlarla beraber yukarı tırmandık. Girilmeyecek yerlere girdik. Bir kişiyi yukarıya yönlendirdik daha sonra aldık. Toplam 3 kişiyi kurtardık. 1 kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Diğer arkadaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şu an onu almaya çalışıyorlar aşağıdan. Yaklaşık 100 metre aşağıda ve yol yok. Patika yollardan iplerle inerek almaya çalışıyorlar. Kurtardığımız arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, öğlende kanyona giriyorlar. Kanyonun yarısını geçiyorlar, daha sonra sele kapılıyorlar. Çıkışa 100 metre kala yakalanıyorlar. Bir kişi kendisi kurtuluyor. Köye nasıl ulaştığını da bilmiyoruz. 5 kilometre kadar bir mesafe, halsiz vaziyetteydi. Bize bir şeyler anlattı. Kalktık hemen geldik. Kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştık."