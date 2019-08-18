HABER

Kanyonda sele kapılan dernek üyesi öldü, 4 arkadaşı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, Mağara Araştırma Derneği üyesi olan, 2'si kadın 5 kişi, Harmankaya Kanyonu'nda yürüdüğü sırada sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Engin ÖZMEN- Cafer ELMAS- Oğuzhan DEMİR/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'te, Mağara Araştırma Derneği üyesi olan, 2'si kadın 5 kişi, Harmankaya Kanyonu'nda yürüdüğü sırada sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Yakındaki köyden gelenler, 4 kişiyi kurtarırken, sel sularına kapılan Ekrem Öztürk'ün, 8 saatlik çalışma sonrası kanyonda cansız bedeni bulundu.

Eskişehir Mağara Araştırma Derneği üyesi olan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu, Gülşah Yağcıoğlu, Serpil Koç ve Ekrem Öztürk, dün öğle saatlerinde, Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu'na gitti. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek, kanyonuna sonuna gelen grup, sağanak nedeniyle mola verip, küçük mağaraya sığındı. Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yola çıkan grup, yoğun yağışta oluşan sel sularının arasında kaldı. Farklı yerlere savrulan dernek üyelerinden Ekrem Öztürk, suda kayboldu. Serpil Koç ise kanyondan çıkarak, yaklaşık 5 kilometre yürüyüp, Harmanköy'e gitti ve yardım istedi. Harmanköy'den gelenler, yaklaşık 100 metre derinliğinde olan kanyondaki Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı. Serpil Koç Bilecik Devlet Hastanesi'nde, diğer 3 kişi ise Söğüt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

8 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

Dernek üyelerinden Ekrem Öztürk'ün kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dün saat 20.00 sıralarında kanyona inen kurtarma ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında Öztürk'ün cansız bedenini, kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre ilerideki kayalıklar arasında buldu. Sabahın ilk ışıklarıyla halatla yukarı çekilen Ekrem Öztürk'ün cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

MUHTAR DORUK: KANYONA İZİNSİZ GİRMEK YASAK

Harmanköy muhtarı Metin Doruk, Eskişehir Mağara Araştırma Derneği'nden gelen 5 kişinin kanyona girmesi için Jandarma Komutanlığı'ndan izin alınması ve kendisine de haber verilmesi gerektiğini söyledi. Dernek üyelerinden Serpil Koç'un yorgun halde köye kadar yürüdüğünü ve onun ihbarıyla 3 arkadaşının daha kurtarıldığını anlatan Doruk, "Akşam üzeri yağış olduktan sonra bu sel felaketi olmuş. Bizim bu arkadaşların kanyona girdiğinden bilgimiz, haberimiz yoktu. Köy muhtarlığı veya başka bir yere bildirmediler. İzin alınması gerekiyor. Muhtarlığa ve karakola bildirilmesi gerekiyor. Kötü hava şartlarında biz vatandaşları kanyona girmemeleri yönünde uyarıyoruz. Sel felaketinden sonra bir bayan arkadaş kurtulmuş buradan. Köye kadar kendisi yürüyerek geliyor. Sonra vatandaşlardan biri buluyor. Sonra bana haber verdiler. Köylüleri aldık geldik buraya. Kanyondaki 3 kişiyi daha kurtardık" dedi.

'3 KİŞİYİ KURTARDIK'

Dernek üyelerini kanyondan çıkaran köylülerden Ahmet Bağcı ise yaşananları şöyle anlattı:

"Köyden ekibi kendi aramızda toplayıp geldik buraya. Müdahale etmeye çalıştık. Su çok yüksekti. Bir kişi yukarıdan ışık tuttu bize. Arkadaşlarla beraber yukarı tırmandık. Girilmeyecek yerlere girdik. Bir kişiyi yukarıya yönlendirdik daha sonra aldık. Toplam 3 kişiyi kurtardık. 1 kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Diğer arkadaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şu an onu almaya çalışıyorlar aşağıdan. Yaklaşık 100 metre aşağıda ve yol yok. Patika yollardan iplerle inerek almaya çalışıyorlar. Kurtardığımız arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, öğlende kanyona giriyorlar. Kanyonun yarısını geçiyorlar, daha sonra sele kapılıyorlar. Çıkışa 100 metre kala yakalanıyorlar. Bir kişi kendisi kurtuluyor. Köye nasıl ulaştığını da bilmiyoruz. 5 kilometre kadar bir mesafe, halsiz vaziyetteydi. Bize bir şeyler anlattı. Kalktık hemen geldik. Kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştık."

'ŞOKA GİRMİŞLERDİ'

Kurtarma çalışmalarına katılan Harmanköylü İbrahim Alan da dernek üyelerini bulduklarında şokta olduklarını ifade ederek, "İndiğimde bir ateş yakmışlardı, suya 10 metre yakınlıktaydı. Orayı iyi biliyorum. Şoka girmişlerdi. Önce bir yol açtım kendime, onları halatla yukarı çıkardım. Büyük ihtimalle buradadır, dedim. Yaklaşık 500 metre ilerisinde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu. Sol ayağı sıkışmıştı kayanın arasına. Tam suyun ortasında taş var. Taşa sırtüstü vurmuş" diye konuştu.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

PARTNER2 milyon TL'lik şov! 2 milyon TL'lik şov!
Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılarBankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar
'Kayıp' diye köyde aranan çoban, iş için Sarıkamış'a gitmiş'Kayıp' diye köyde aranan çoban, iş için Sarıkamış'a gitmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.