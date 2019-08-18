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Kanyonda suya kapılarak kaybolan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 10:23 | Son Güncelleme

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.Eskişehir’den Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’nu geçmek isteyen 2’si kadın 5 kişi sel suyunun gelmesiyle yükselen suyun akıntısına kapıldı.

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’ndan geçerken sel suyuna kapılarak kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.
Eskişehir’den Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu’nu geçmek isteyen 2’si kadın 5 kişi sel suyunun gelmesiyle yükselen suyun akıntısına kapıldı. Bir süre sürüklenen 5 kişiden Serpil Koç kendi imkanları ile çıkarak durumu köylülere haber verdi. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen köylüler akıntıya kapılan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu’nu sudan çıkarttı. Sel suyuna kapılarak sürüklenen Ekrem Öztürk’e ise ulaşılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri kayıp vatandaşı aramak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında Öztürk’ün cesedine kaybolduğu alanın 300 metre ilerisinde kayalıkların arasında ulaşıldı. AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonrasında Öztürk’ün cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı ve Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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