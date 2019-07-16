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Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba:

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 17:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu kanyonunun dibinde bulunan cesedin üzerinden üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a (20) ait kimlik çıktı.

Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba:

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu kanyonunun dibinde bulunan cesedin üzerinden üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a (20) ait kimlik çıktı. Morgta endişe içinde bekleyen baba İhsan Yıldız, “Oğlumun cenazesini bulduk üzerinden kimlik çıktı. Ceset tanınmayacak halde tam teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi” dedi.
Dün, Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’nda ki kanyonda bir erkek cesedi olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirmiş, bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bugün sabah yeniden başlayan çalışmalarda yaklaşık 150 metre derinlikte bulunan cesedin yanına iple inildi. Yaklaşık dört saatlik çalışmanın ardından ceset, üzerine konulduğu sedyeyle uçurumdan çıkarıldı. Ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü. Cesedin yaklaşık iki ay önce bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a ait olma ihtimaline karşı baba İhsan Yıldız da Güver Uçurumu’na çalışmaları incelemişti. Yüz kısmı tanınmayacak şekilde olan cesedin üzerinde yapılan incelemede Eyüphan Yıldız’a ait kimlik ve fotoğraf çıktı. Acılı baba cesedi teşhis edemezken, sadece oğlunun kimliği ve fotoğrafı olduğunu söyleyebildi. Ceset, kimliğinin tam belirlenmesi için bütün olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"Kimlik ve fotoğraf çıktı"
Baba İhsan Yıldız, en çok yoğunlaştıkları Güver Uçurumu’ndaki kanyonun derinliğinde askıda oğlunun cesedinin bulunduğunu söyledi.
Oğlunun bulunması için yaklaşık 2 aydır çok uğraş verdiğini dile getiren Yıldız, “ Ama oğlumun cenazesini bulduk. Herkes sağ olsun. Herkes üniversitedeki çocuğunu yakından takip etsin. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Teşhis için cenaze İstanbul’a gönderilecek. Başka bir durum var mı diye. Benim oğlum kendini atacak bir insan değildi. Cesedin üzerinden kimlik ve fotoğraf çıktı ama ceset tanınmayacak haldeydi” dedi.

Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba:

Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba:

Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba:

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