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Kanyondaki salıncaktan dereye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

ORDU'nun Çamaş ilçesindeki Budakdere kanyonunda, salıncakta sallanan bir kadın, salıncağın bağlı olduğu ağacın kırılmasıyla dereye düştü.

Nedim KOVAN/ÇAMAŞ (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Çamaş ilçesindeki Budakdere kanyonunda, salıncakta sallanan bir kadın, salıncağın bağlı olduğu ağacın kırılmasıyla dereye düştü. Kadının yara almadığı olay anı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, öğlen saatlerinde Çamaş ilçesine bağlı Budakdere kanyonunda meydana geldi. Serinlemek amacıyla kanyona girenler, yüzerek eğlenirken, bir kadın da derenin üzerinde bir ağaca bağlı olan salıncakla sallanmaya başladı. Bir süre salıncakta sallanan kadın, salıncak iplerinin bağlı olduğu ağacın ikiye bölünmesiyle suyun içine düştü. Olayın şokunu yaşayan kadın yara almadan kurtulurken, deredekiler de ikiye bölünen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise oradaki bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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