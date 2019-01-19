HABER

Kanyondaki Türkmen dağcının cansız bedeni, 3 günde çıkarılabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 18:04 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in (21) cansız bedeni, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Kanyondaki Türkmen dağcının cansız bedeni, 3 günde çıkarılabildi

Yaprak KOÇER- Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaptığı sırada kaybolan ve drone ile yapılan aramada yamaçta fark edilen Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in (21) cansız bedeni, 3 gün süren zorlu çalışma sonucu bulunduğu noktadan çıkarıldı.
Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, 13 Ocak'ta, Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurdu. Bölgeye giden ilçe sakinleri, terk edilmiş çadır ve çanta buldu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, kamp malzemelerinin Hojayev'e ait olduğunu belirledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de kanyona giderek 4 iz takip köpeği ile arama kurtarma çalışması başlattı. 16 Ocak'ta dik ve sarp kayalıklardan oluşan kanyonda drone ile yapılan aramada, Yusuf Hojayev'in cansız bedeninin 200 metrelik uçurumun kenarında olduğu belirlendi.
3 GÜN SONRA ALINABİLDİ
Ekipler, Hojayev'in cansız bedeninin bulunduğu yere inmeye çalıştı, ancak arazi şartları nedeniyle ilk denemeler sonuçsuz kaldı. Yeterli manevra alanı bulunmayan kanyonda havadan kurtarma operasyonu da yapılamayınca özel plan hazırlandı.
Samsun ve Kayseri AFAD ekipleri, yaklaşık 400 metre yüksekliğindeki kanyonda 4 halat istasyonu kurdu. Bugün ekipler farklı istasyonlar aracılığı ile 200 metre inerek Yusuf Hojayev'in cansız bedenine ulaştı. Cansız beden, halat istasyonları yardımıyla çekilerek güvenli bölgeye çıkarıldı. Yusuf Hojayev'in cansız bedeninin otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna götürüleceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kanyondaki Türkmen dağcının cansız bedeni, 3 günde çıkarılabildiKanyondaki Türkmen dağcının cansız bedeni, 3 günde çıkarılabildiKanyondaki Türkmen dağcının cansız bedeni, 3 günde çıkarılabildi

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Yol kenarında cesedi bulunduYol kenarında cesedi bulundu
4 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa ceza4 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Slimani soyunma odasında isyan etti

Slimani soyunma odasında isyan etti

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.