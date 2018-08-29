"Kaos" Montreal'de yarışacak

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Semir Aslanyürek'in son filmi "Kaos", Kanada'da "Montreal Film Festivali"nde yarışacak.

Türkiye'de kasım ayında sinemaseverlerle buluşacak olan filmin dünya prömiyeri de Kanada'da yapıldı.

Birbirini hiç tanımayan üç kişinin işledikleri günahlardan kaçarken çıkan fırtına nedeniyle aynı mağaraya saklanmalarını ve heyelanla çıkışları kapanan mağarada ölmeyi beklerken, vicdani hesaplaşmalarının anlatıldığı film, "Montreal Film Festivali"nin ana yarışma bölümünde yer alıyor.

Semir Aslanyürek'in senaryosunu da kaleme aldığı yapımda, Bülent Emin Yara, Orhan Aydın, Erdal Sarı, Yetkin Dikinciler, Canan Ergüder, Salih Usta, Halil Demir, Tansel Doğruel, Süleyman Kabaali, Gazi İsmailoğulları, Ömer Duran rol aldı.

Görüntü yönetmenliğini Yusuf Aslanyürek'in üstlendiği filmin çekimleri Türkiye ve Ürdün'de gerçekleştirildi.

