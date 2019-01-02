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"KAP Mobil" ile sermaye piyasası bilgilerine cepten anlık takip imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:08 | Son Güncelleme

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Murat Turgut: - "2019'a yatırımcıya yeni bir müjdeyle giriyoruz. Çok kullanılan KAP'ın mobil versiyonu ile yatırımcının karşısına çıkıyoruz" - "KAP Mobil uygulamasıyla sermaye piyasası bilgilerine yatırımcının mobil olarak anlık erişim imkânı sağlanmış olacak"

İSTANBUL (AA) - Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Murat Turgut, "2019'a yatırımcıya yeni bir müjdeyle giriyoruz. Çok kullanılan KAP'ın mobil versiyonu ile yatırımcının karşısına çıkıyoruz. KAP Mobil uygulamasıyla sermaye piyasası bilgilerine yatırımcının mobil olarak anlık erişim imkânı sağlanmış olacak." dedi.

KAP Mobil uygulaması MKK Genel Müdürü Murat Turgut'un katılımıyla MKK Genel Müdürlüğü'nde tanıtıldı.

MKK'nın Borsa İstanbul bünyesinde 2005 yılından beri hizmet gösteren elektronik bir yazılım devi olduğunu aktaran Turgut, "2019'a yatırımcıya yeni bir müjdeyle giriyoruz. Çok kullanılan KAP'ın mobil versiyonu ile yatırımcının karşısına çıkıyoruz. Bu platformda günlük ortalama 100 bin sayfa gösteriliyor. Bu gösterimlerin yarıya yakını mobil cihazlardan yapıldı." diye konuştu.

Turgut, yazılımın en büyük faydasının yatırımcının doğru bilgiye kolay şekilde ulaşıp, doğru yatırım yapması olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kişisel veri ve fon piyasasında yatırımcıların hem finansal tablolara hem de şirket hakkındaki genel bilgilere, özellikle düzenleyici kuruluşların yatırımcıya yaptığı düzenli iletilerde KAP Mobil uygulaması ciddi bir boşluğu dolduracak ve çok kısa sürede popüler olacak. Özellikle uygulamamızın reklamsız olması, herhangi bir reklam içeriğinin olmaması, kurumumuzun kendi yazılımı olması önemli noktalar."

Uygulamanın Türk bir yazılıma sahip olmasının da kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Turgut, "KAP Mobil uygulamasının sermaye piyasalarına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yatırımcıların kısa sürede bunu popüler hale getireceğini ve ciddi anlamda faydalanacığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Turgut, şu bilgileri verdi:

"KAP Mobil uygulamasıyla sermaye piyasası bilgilerine yatırımcının mobil olarak anlık erişim imkânı sağlanmış olacak. KAP uygulaması genelde sermaye piyasasında işlem gören fonlar, halka açık şirketler ve düzenleyici kuruluşların anlık bilgilerini ileten bir uygulama. Tasarlanan mobil uygulama sayesinde yatırımcıların cep telefonuna anında bilgi iletimi biçiminde şeffaf ve doğru şekilde iletilmiş olacak.

Bilgilerin tamamı elektronik imzayla şirketler ve düzenleyici kurumlar tarafından onaylandığı için yatırımcı doğru bilgiye anında ulaşmış olacak. Böylelikle sermaye piyasalarının hem derinliğine hem de doğru bilgiye erişim bakımdan ciddi bir aşama kaydedileceğini söyleyebiliriz."

- "Mobil üzerinden erişim hem daha kolay hem de daha kaliteli"

MKK KAP Direktörlüğü Servis Yöneticisi İlker Kızılkaya da bugüne kadar KAP'a gönderilen bildirimlerin internet sitesi ve internet sitesi üzerinden aktarılan veri dağıtım kuruluşlarından takip edilebildiğini belirterek, "Artık mobil uygulama üzerinden gelen bildirimler takip edilebiliyor olacak." dedi.

Bundan önce mobil cihaz üzerinden internet sitesine erişildiğini ama mobil cihaz için üretilmiş internet sitesi olmadığı için bir takım zorlukları bulunduğunu aktaran Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bunun daha kolay takibini sağlamak amacıyla mobil uygulamamızı geliştirdik. KAP internet sitemize erişimin yüzde 48 kadarı telefon ve tablet oluyor. Dolayısıyla ne kadar önemli olduğu ortada. Sağladığımız yeni fonksiyonlarla mobil üzerinden erişim hem daha kolay hem de daha kaliteli ve verimli olacak. Uygulamamız üyelik gerektirmiyor, 'login' olmayı gerektirmiyor. Ücretsiz ve reklamsız. Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacak şekilde tasarladık."

- Bilgilere artık bir mobil uygulamadan erişim mümkün

İşletimi MKK AŞ'nin Kaydi Sistem Müdürlüğü tarafından yürütülen sistem, yeni yılla birlikte yeni bir döneme girdi. KAP'ın anlık olarak paylaştığı borsa dalgalanmaları bir mobil uygulamaya sığdırıldı.

MKK'nın altyapısını oluşturduğu KAP mobil uygulaması ile anlık veya geçmişe dönük bildirimlere ücretsiz erişim imkanı bulunan uygulama ile kişiler; borsada işlem gören şirket, sektör, pazar ve endeks kriterlerini 24 saat anlık olarak takip edebilecek.

Böylece teknolojinin gelişmesiyle birlikte sermaye piyasasında, borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem olan KAP artık mobilde de takip edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK

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