Kapadokya 2020'ye doludizgin giriyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Turist sayısı bakımından tüm yılların en iyi seviyesine ulaşılan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sektör temsilcileri, 2020 yılında turist sayısı ve elde edilecek gelir yönünden yeni bir rekor bekliyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseleri, yer altı yerleşim alanları ile sıcak hava balon turları başta olmak üzere çeşitli aktiviteleriyle ünlü Kapadokya'da, bir yıl içinde ilk kez 3 milyondan fazla turist ağırlandı.

Bölge tarihinde en çok turiste ev sahipliği yapıldığı için, o dönem "altın yıl" olarak kabul edilen 2014 yılında, 2 milyon 851 bin 543 yerli ve yabancı turistin konuk edildiği Kapadokya'yı, 2019 yılının 11 aylık döneminde 3,5 milyondan fazla turist ziyaret etti.

Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın bölge turizmi açısından başarılı geçtiğini, 2020 yılı turizm sezonu öncesi ön rezervasyon oranlarının da yüzde 60 seviyelerine ulaştığını belirtti.