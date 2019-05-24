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Kapadokya Alan Başkanlığı kurulması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz: - "Kapadokya bölgesinde kaçak yapılaşmanın bir sebebi de yetki karmaşasının olmasıydı. Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla bu yetki karmaşası ve kargaşası ortadan kaldırılmıştır"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kapadokya bölgesinde kaçak yapılaşmanın bir sebebinin de yetki karmaşası olduğunu belirterek, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla bu yetki karmaşası ve kargaşasının ortadan kaldırıldığını söyledi.

Açıkgöz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını anımsattı.

Mevcut yapıda çok başlılık bulunduğunu, alanların ve yetkilerin çakıştığını vurgulayan Açıkgöz, Kapadokya'yı geliştirmek, büyütmek, planlamak için böyle bir kanuna ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Kapadokya bölgesinde yüzde 95 oranında özel mülkiyet bulunduğunu aktaran Açıkgöz, muhalefetin iddia ettiği gibi ranta dönük bir durumun söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Açıkgöz, "Bütün hükümetlerin istediği ama başaramadığı bu çok başlılık durumundan kurtulacağız." dedi.

Kapadokya'nın turizm çeşitliliğinin çok fazla olduğunu belirten Açıkgöz, 2023 yılında 7 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi. Açıkgöz, şunları söyledi:

"Bu özel bölgenin bizden sonraki nesillere aktarılması içini Kapadokya Alan Yönetim Başkanlığı istenmiştir. Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal yapısının korunması, yetki karmaşasının önüne geçilmesi, kararların hızlı ve etkin alınması için alan yönetimi istenmiştir. Sürdürülebilir eylem planı için doğal oluşumlara zararların engellenmesi için alan yönetimi istenmiştir. Kapadokya bölgesinde kaçak yapılaşmanın bir sebebi de yetki karmaşasının olmasıydı. Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla bu yetki karmaşası ve kargaşası ortadan kaldırılmıştır."

Kapadokya'nın insanlığın ortak mirası olduğuna işaret eden Açıkgöz, "En büyük ihtiyacımız burayı korumak, geliştirmek, tanıtmak planlamak ve çocuklarımıza miras bırakmak." diye konuştu.

-"Karmaşık yapıdan tek yapılı bir sisteme geçildi"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Kapadokya Alan Başkanlığı yasasının hayırlı olmasını diledi.

Kapadokya'nın 60 milyon yılda oluşmuş, doğal yapısıyla, tarihi ve kültürüyle dünyada eşi benzeri olmayan bir bölge olduğunun altını çizen Menekşe, bu bölgenin çok acil alan başkanlığı yönetim sistemine ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın giderildiğini dile getirdi.

Kapadokya'nın Unesco'nun dünya mirası listesine girdiğini ve koruma altına alındığını hatırlatan Menekşe, yasanın, oylamaya katılan milletvekillerinin yüzde 96'sının onayıyla benimsendiğini, bütün partilerin buna destek verdiğini, tüm milletvekillerine teşekkür etmek istediğini kaydetti.

Menekşe, "Ne planlar ne projeler geçiyordu. Çok karmaşık bir yapıdan tek yapılı bir sisteme alan yönetimiyle birlikte geçilmiş oldu. Bu yapının bundan sonra daha da genişlemesi için biz mücadelelerimizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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