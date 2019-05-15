Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin, kanunun amaç ve kapsamını tanımlayan birinci maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin birinci bölümünün görüşmelerine başlandı.

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifinin, kanunun amaç ve kapsamını tanımlayan "Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik, jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesine ilişkin hususları düzenlemektedir." şeklindeki birinci maddesi kabul edildi.

Bu arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ve beraberindeki heyetle bir süre Genel Kurulu izledi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, verdiği aranın ardından komisyonun yerini almaması nedeniyle birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

