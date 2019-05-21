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Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

Teklifin üç maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin üç maddesi daha kabul edildi.

Bugün kabul edilen maddelere göre, Kapadokya Alan Başkanlığının gelirleri, Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya sınırları içerisindeki belediyeler, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde 1 oranında ayrılacak paylar, idarece verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlardan oluşacak.

Başkanlık, harçlardan, harcamalara katılma paylarından, damga, veraset ve intikal ile emlak vergilerinden, tapu ve kadastro döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin liradan 200 bin liraya kadar, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya'nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 500 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanacak fiiller ile idari para cezasının miktarı Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kabul edilen üç maddeyle birlikte, toplam 11 maddelik teklifin 8 maddesi kabul edilmiş oldu.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, 8. maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine Sancar, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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genel kurul Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor

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