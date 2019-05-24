"Kapadokya Alan Başkanlığı turizme katkı sağlayacak"

MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU - TBMM Katip Üyesi ve Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasıyla, hem Türk turizmine katkı sağlanacağını hem Kapadokya bölgesinin hak ettiği şekilde tanıtılacağını hem de Kapadokya'nın hak ettiği şekilde korunacağını söyledi. Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Başkanlığın bölgede 4 ilçeyi, 9 beldeyi ve 21 köyü ilgilendiren bir kuruluş olduğunu belirten Açıkgöz, "İnşallah 2023 yılında 7 milyon yabancı misafirimize hizmet edecek bir yönetime kavuşuyoruz. Bu yasanın çıkmasında katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, partimizin grup yönetimine ve milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi. Kapadokya bölgesinde dört bakanlığın, valiliğin, belediye başkanlığının ve birçok başka kuruluşun yetki karmaşasının bulunduğunu hatırlatan Açıkgöz, "Bu yetki karmaşasından dolayı ne yatırımcılar rahat yatırım yapabiliyorlardı ne de bölge hak ettiği şekilde korunabiliyordu. Kaçak ve doğal dokuya aykırı yapıların yıkılması ve bunların önlenmesi gerekiyordu. İşte bu yüzden Kapadokya Alan Başkanlığı gibi bir kuruluşa ihtiyaç duyuldu." diye konuştu.

Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasıyla bölgenin yönetiminde yeni bir sisteme geçileceğini kaydeden Açıkgöz, "Kapadokya Alan Başkanlığıyla hem Türk turizmine katkı sağlayacağız hem Kapadokya'yı hak ettiği şekilde tanıtacağız hem de Kapadokya'nın hak ettiği korumayı hep beraber sağlayacağız." dedi. Açıkgöz, Başkanlığın yönetmeliğinin ve mevzuatının kısa bir zaman sonra ortaya çıkacağını ve kurumun da böylece faaliyete geçeceğini belirtti. - "2023'de Kapadokya'da 7 milyon turist hedefliyoruz" Kapadokya bölgesinin şu anda yılda 3 milyon turisti ağırladığına değinen Açıkgöz, bölgenin en büyük sıkıntısının, gelen turistlerin sadece 1,5 milyonunun bölgede ağırlanabilmesi olduğunu söyledi. Açıkgöz, Türkiye'nin 2023 yılında 70 milyon turist ağırlama hedefi olduğunu hatırlatarak, "Biz de bunun 7 milyonunu Kapadokya'da ağırlamayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlarken de bize yeni oteller, yeni turizm tesisleri gerekiyor. Bunun planlanması ve programlanması da alan yönetimimiz tarafından yapılacak." dedi.

Başkanlığın kurulmasının farklı turizm dallarının gelişimine de katkı sağlayacağını dile getiren Açıkgöz, şunları söyledi: "Kapadokya, sadece peri bacalarıyla değil, ören yerleri, sportif faaliyet alanları, hava balonları, doğa yürüyüşleri, atlı sporları ve yamaç paraşütleriyle bölgeye gelen misafirlerini ağırlayacak. Alan yönetimi hem bunların planlamasını yapacak hem de gelen yerli ve yabancı misafirlerin daha konforlu vakit geçirmesi için çalışacak. Türk turizmine de böylece ekonomik olarak en büyük katkıyı inanın Kapadokya sağlayacak." - "Japon misafirlerimizi Kapadokya'ya bekliyoruz" Açıkgöz, Nevşehir Kapadokya Havalimanının bölge turizminin gelişiminde çok önemli bir rol oynadığına işaret etti. Kapadokya Havalimanının kapasitesini artırmaya çalıştıklarını kaydeden Açıkgöz, yakın zamanda Antalya ve İzmir bağlantılı uçuşların başlayacağını bildirdi. Doğu Asya ülkelerinden Çin, Tayvan ve Güney Kore'den bölgeye direkt uçuşlar için çalıştıklarını belirten Açıkgöz, bu ülkelerden Çin'le direkt uçuşların sağlanması için çalışmaların devam ettiğini anlattı.