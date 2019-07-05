Kapadokya Balon Festivali'nde eşsiz görüntüler! Sıcak hava balonları Peribacaları arasında uçtu

Wolvelear, "Gülen bir istakoz tasarımlı bir balonumuz var. Çocukların özellikle çok ilgisini çekiyor. Burada zaten her gün 150 balon kalkıyor, yani her gün festival var. Ama bu etkinlik sayesinde ilginç şekildeki balonlarla uçuluyor. Turistler de çok ilgi gösteriyor." dedi.