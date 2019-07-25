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Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk sıcak hava balon festivali olan “Kapadokya Balon Festivali”ni 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti.11 ülkeden 15 farklı balon figürünün katıldığı ve her gün 180 balonun havalandığı Türkiye’nin ilk balon festivali olan Kapadokya balon festivalini 4 gün boyunca 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti.

Türkiye’nin ilk sıcak hava balon festivali olan “Kapadokya Balon Festivali”ni 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti.
11 ülkeden 15 farklı balon figürünün katıldığı ve her gün 180 balonun havalandığı Türkiye’nin ilk balon festivali olan Kapadokya balon festivalini 4 gün boyunca 100 bin yerli ve yabancı turist takip etti. Kapadokya bölgesinde peş peşe gökyüzüne yükselen, robot, zeplin, istakoz, arı, bardak, koyun ve benzeri figürlerdeki balonlar gökyüzünde birbirinden güzel görüntüler oluştururken Kapadokya semalarında oluşan bu görsel şöleni ise yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğrafladı.

“Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti”
Türkiye’nin ilk balon festivalini düzenleyen Voyager Balloons sahiplerinden Halis Aydoğan yaptığı açıklamada Türkiye’de ilk kez düzenlenen balon festivaline olan ilgiden son derece mutlu olduklarını kaydederken sabahın erken saatlerinde gerçekleşen balon uçuşlarını 100 bin yerli ve yabancı turistin takip ettiğini söyledi. Aydoğan, “Kapadokya balon festivali Türkiye’de ki ilk balon festivaliydi. Başarılı geçtiğini düşünüyoruz. 11 ülkeden 15 farklı figürlere sahip balon ve bir tane de air shop balon olarak adlandırdığımız hava aracıyla gerçekleştirdiğimiz festivale bölgemizdeki balon firmalarından da yine katılımlar oldu. Aynı zamanda ticari uçuşlarımız da devam etti. Balon festivali boyunca günde uçan balon sayısına baktığımızda 180 balon değişik saatlerde uçuşlar gerçekleştirdi. Balon festivaline gelen ilgiye baktığımızda ilgi düşündüğümüzden de fazlaydı. Festivali 100 binin üzerinde yerli ve yabancı turist takip ederken özellikle sosyal medyadan çok fazla takip vardı. Bu açıdan Türkiye’de ilk kez yapılan balon festivalinin oldukça başarılı geçtiğini düşünüyoruz” dedi.

“Kapadokya balon festivali geleneksel hale gelecek”
Voyager Balloons sahiplerinden Halis Aydoğan, Türkiye’de ilk kez düzenlenen sıcak hava balon festivalini geleneksel hale getireceklerini ifade etti. Aydoğan, “Kapadokya balon festivalini yıllara yayarak geleneksel bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Umut ediyoruz ki gelecek sene düzenleyeceğimiz festival daha kapsamlı ve bölgemize daha geniş bir şekilde olacak şekilde festivali yapmayı düşünüyoruz. Daha fazla katılımcıyla birlikte bu görsel şovu tüm yerli ve yabancı misafirlerimize göstermek istiyoruz. Dünyanın değişik noktalarında katıldığım festivalleri göz önünde bulundurursak ulusal medyamızda ve yabancı basında Kapadokya’daki balon festivaline ilgi çok daha fazlaydı. Bu da gösteriyor ki Kapadokya’da düzenleyeceğimiz festival tüm dünyada daha büyük ses getireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti

Kapadokya balon festivalini 100 bin turist takip etti
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