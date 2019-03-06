Kapadokya bölgesindeki yapıların yıkılması

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesinde, peribacaları yakınında bulunan yapıların yıkımına devam ediliyor.
Çalışma kapsamında, Nevşehir'in Ortahisar beldesindeki 4 bağ evinin yıkımı gerçekleştirildi.
Sabah yıkım alanına sevk edilen Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi yardımıyla bağ evlerini yıktı.
Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı yıkım alanlarında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.
Yetkililer, usulsüz ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımının sürdürüleceğini bildirdi.
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