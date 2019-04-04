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Kapadokya Bölgesini Mart ayında 188 bin 487 turist ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Mart ayında 188 bin 487 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini Mart ayında 188 bin 487 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Mustafapaşa ve Açıksaray örenyeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St.

Kapadokya Bölgesini Mart ayında 188 bin 487 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Mart ayında 188 bin 487 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini Mart ayında 188 bin 487 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Mustafapaşa ve Açıksaray örenyeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçtiğimiz Mart ayında 188 bin 487 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında 90 bin 181 ziyaretçi sayısı ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Kaymaklı yer altı şehrini 40 bin 809, Derinkuyu yer altı şehrini 19 bin 806 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini 2018 yılının Mart ayında ise 171 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Kapadokya Bölgesini Mart ayında 188 bin 487 turist ziyaret etti

Kapadokya Bölgesini Mart ayında 188 bin 487 turist ziyaret etti

Kapadokya Bölgesini Mart ayında 188 bin 487 turist ziyaret etti

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