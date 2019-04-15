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Kapadokya "çiçek açtı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Baharın gelişiyle peribacaları arasında boy gösteren çiçekler güzel görüntü oluşturdu - Yeni Zelandalı turist Jason Stevens: - "Kapadokya'da müze ve çeşitli doğal güzellikleri barındıran yerleri gezdik. Etkileyici manzara içinde gezinti yaparken çok eğleniyoruz. Ülkeme döndüğümde burada gördüğüm eşsiz güzellikleri arkadaşlarıma anlatacağım, onların da görmelerini tavsiye edeceğim. Çünkü burası muhteşem"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, baharın gelmesiyle açan çiçekler rengarenk görüntü oluşturuyor.

UNESCO'nun "Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi"nde yer alan Kapadokya'daki vadilerde açan çiçekler, peribacaları ile bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı manzara sunan bölgede turistler, baharın bahşettiği güzellikler arasında hem atlı ve yaya olarak gezinti yapıyor hem de güzellikleriyle cezbeden papatyaları toplayıp, fotoğraf çektiriyor.

Ailesi ile birlikte geldiği Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde gezinti yapan Yeni Zelandalı turist Jason Stevens, Kapadokya'ya hayran kaldığını belirtti.

Bölgede çeşitli turistik merkezleri ziyaret ettiklerini anlatan Stevens, ilkbaharın renkleri ile bölgedeki kaya oluşumlarının muhteşem bir görüntü sergilediğine şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Stevens, "Kapadokya'da müze ve çeşitli doğal güzellikleri barındıran yerleri gezdik. Etkileyici manzara içinde gezinti yaparken çok eğleniyoruz. Ülkeme döndüğümde burada gördüğüm eşsiz güzellikleri arkadaşlarıma anlatacağım, onların da görmelerini tavsiye edeceğim. Çünkü burası muhteşem." dedi.

Peribacaları arasında çiçek toplayan kızı Mia Stevens ise Kapadokya'nın anlatılanlardan çok daha güzel bir yer olduğunu, ilerleyen yıllarda arkadaşlarıyla da gelmek istediğini ifade etti.

Klasik otomobille bölgede gezinti yapan Mustafa Narter ise işlettiği konaklama tesisinde talep eden misafirlerini aracıyla gezintiye çıkardığını, girebildikleri vadilerde doğanın bahşettiği güzellikler arasında dolaştıklarını anlattı.

Narter, "Bölgede yaşadığım halde zaman zaman peribacaları arasında gezinti yaparak kendimi tazeliyorum. 1955 model aracımla ben gezerken misafirlerimi de gezdiriyorum, memnun kalıyorlar." diye konuştu.

Öte yandan, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki motorlu jandarma personeli de peribacaları arasında sürdürdükleri devriye görevinde güzel görüntü oluşturdu.

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Kapadokya Kapadokya'da ilkbahar Nevşehir yabancı turistler

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