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Kapadokya’da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 08:32 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu sabahki uçuşlarını, sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Kapadokya’da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla uçtu.

Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

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