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Kapadokya'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kapadokya yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Büyüleyen manzarasıyla görenleri hayran bırakan Kapadokya'da Peribacaları ayrı bir güzelliğe büründü. İşte kar yağışı sonrası Kapadokya'da ortaya çıkan manzara...

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından peribacaları beyaza büründü. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan peribacalarının karlarla kaplı görüntüleri yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakırken karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler verdi. Uçhisar Kalesi ile birlikte Türk Bayrağının muhteşem görüntüsünü gören yerli ve yabancı turistler de burada bol bol fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Uçhisar’da bir otel müdürü olarak görev yapan Gülten Güler yaptığı açıklamada, karlarla kaplı peribacalarının yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktığını söyledi. Güler, “ Kar tabi ki tüm ülkeye her yere yakışıyor ama Kapadokya’ya tabi ki daha çok yakışıyor. Peribacalarına baktığımız zaman sanki beyaz gelinliğini giymiş muhteşem görüntüler veriyor. O anlamda da tabi ki ayrı bir güzellik veriyor. Yabancı turistler kar yağdığı zaman daha fazla geliyor. Hatta sadece fotoğraf çekinmek için gelen turistler bile var” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya peribacaları Nevşehir

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