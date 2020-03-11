HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kapadokya'da koronavirüs önlemi

Kapadokya'da koronavirüs önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Kapadokya koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya farklı ülkelerden yüzlerce turist geliyor.

Ürgüp Belediyesi ekipleri, Üç Güzeller mevkisindeki peribacalarının çevresinde bulunan seyir ve gezinti alanlarında, yerli ve yabancı turistlerin konakladığı tesislerde virüs riskini azaltmak için dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Turizm Otel Yöneticiler Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki turistlere yönelik otel ve diğer konaklama tesislerinin Avrupa standartlarının üzerinde hizmet sunduğunu, özel önem verilen hijyen konusundaki titizliğin artırıldığını belirtti.

Türkiye'nin en az risk bulunan ve güvenle seyahat edilebilir ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığını kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüsle mücadele ediliyor. Türkiye olarak çok şanslıyız, zira ciddi bir sorun yaşamamaktayız. Ama oluşmaması için her bireyin üzerine düşen görevi yerine getirmesi açısından otelimizde personelimize gerekli eğitim verildi. Tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz. Tüm temas edilen yüzeyleri dezenfekte edip önlem alıyoruz. Bireysel olarak tüm çalışanlarımız el yıkamadan eldiven kullanımına kadar dikkat etmekte. Türkiye bu konuda çok bilinçli davranıyor. Özellikle otelcilik sektöründe kişisel temizlik çok ön planda tutuluyor. Yıllardır zaten titiz davranıyorduk şimdi biraz daha dikkatli oluyoruz. Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar titiz ve özverili olarak hizmet veriyoruz."

Bölgedeki bir otelin sorumlusu Sonay Kuyucu da yabancı turistlere hizmet sunan tesislerinde genellikle kullan at malzemeler kullandıklarını, eğitimli personelin hijyene üst seviyede hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

Odalarda ve tüm kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını anlatan Kuyucu, "Hijyen her zaman ve her koşulda önceliğimiz olmuştur. Personelimiz bu konuda bilinçli ve eğitimlidir. Misafirlerimiz odadan çıktıktan sonra her türlü hijyen koşullarına uygun olarak odalarımız temizlenmekte ve tek kullanımlık malzemeler yenileri ile değiştirilmektedir. Koronavirüsle dünya üç aydır mücadele etmektedir. Türkiye risksiz ülkeler arasında olduğu için herhangi bir endişe duymuyoruz." diye konuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Otobüste korku dolu anlar! Güzargahını değiştirdiOtobüste korku dolu anlar! Güzargahını değiştirdi
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çöpten altın topluyorlar

Çöpten altın topluyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Böylesi görülmedi! 15 yıldır günde 5 litre kola içiyor

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs açıklamasından sonra kolonyacılar doldu taştı

Koronavirüs açıklamasından sonra oraya akın ettiler

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Otobüste korku dolu anlar! Güzargahını değiştirdi

Hepsini atıklardan yaptı! Gören hayran kalıyor

Öyle materyaller kullanmış ki... Gören hayrete düşüyor!

Binanın çatısındaki vosvosu gören hayrete düştü

Binanın çatısında! Gören hayrete düştü

Budaközü Vadisi doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

İşte doğaseverlerin yeni gözdesi!

Küre Dağları Milli Parkı gökyüzünden görüntülendi!

Gökyüzünden görüntülendi! Bu güzelliğe hayran kalıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.