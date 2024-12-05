Kapadokya'da peribacası yıkıldı: Olay saniye saniye kamerada!

Nevşehir'deki Kapadokya'nın simgelerinden biri olan Uçhisar beldesindeki bir peribacası gece saatlerinde gürültülü bir şekilde yıkıldı. Tekeli Mahallesi'nde gerçekleşen olay kameralara böyle yansıdı.

ÇÖKÜŞ ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde yaşanan olay, yerel halk ve yetkililerde üzüntü yarattı. Peribacasının yıkılma sebebinin, doğal aşınma ya da çevresel faktörler olabileceği değerlendiriliyor.

Detaylı incelemeler için yetkililerin çalışma başlattığı bildirildi. Kapadokya’nın eşsiz peribacaları, doğal etkenler nedeniyle zaman içinde aşınmaya uğruyor. Uzmanlar, bölgenin korunması için peribacalarının çevresindeki insan müdahalelerinin azaltılmasının önemine dikkat çekiyor. Yıkılan peribacasının yenilenmesi veya korunması için ne tür adımlar atılacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Ekol TV