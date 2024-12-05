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  4. Kapadokya'da peribacası yıkıldı: Olay saniye saniye kamerada!

Kapadokya'da peribacası yıkıldı: Olay saniye saniye kamerada!

05.12.2024 13:32
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.12.2024 13:32
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Türkiye simgelerinden olan Kapadokya'daki peribacalarından bir tanesi gece saatlerinde yıkıldı. Milyonlarca yıl önce oluşmuş doğa harikasının yıkılma anı çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Nevşehir'deki Kapadokya'nın simgelerinden biri olan Uçhisar beldesindeki bir peribacası gece saatlerinde gürültülü bir şekilde yıkıldı. Tekeli Mahallesi'nde gerçekleşen olay kameralara böyle yansıdı.

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ÇÖKÜŞ ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde yaşanan olay, yerel halk ve yetkililerde üzüntü yarattı. Peribacasının yıkılma sebebinin, doğal aşınma ya da çevresel faktörler olabileceği değerlendiriliyor.

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Detaylı incelemeler için yetkililerin çalışma başlattığı bildirildi. Kapadokya’nın eşsiz peribacaları, doğal etkenler nedeniyle zaman içinde aşınmaya uğruyor. Uzmanlar, bölgenin korunması için peribacalarının çevresindeki insan müdahalelerinin azaltılmasının önemine dikkat çekiyor. Yıkılan peribacasının yenilenmesi veya korunması için ne tür adımlar atılacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Ekol TV

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Kapadokya Peribacası
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