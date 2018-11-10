Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya ziyaretinde yaptığı açıklamada peri bacalarıyla ünlü turizm merkezinde kaçak yapılaşmayla ilgili, "Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacaklarını sanmasınlar" dedi.
TEPKİLERE NEDEN OLDU
Açıklamanın ardından Göreme’de bir kaçak yapı yıkıldı. Ancak Zemi Vadisi'nde bulunan ve birinci derece sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapının yıkılmak yerine üzerinin toprakla örtülmesi tepkilere neden oldu.
Göreme Belediyesinden ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
(İHA)
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