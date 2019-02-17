Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Ekipler, iş makineleriyle ilk olarak Göreme beldesinde Ozanlar Vadisi girişindeki bir restoranda çalışmaya başladı.

İş makineleriyle bahçe duvarını yıkan ekipler, daha sonra restoran olarak kullanılan bölümü yıktı.

İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici ve Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz da çalışmaları yerinde takip etti.