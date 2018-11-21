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Kapadokya efsanelerini kitaplaştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

 NEVŞEHİR’de bir süre gazetecilik yapan İsrafil Baran, Kapadokya’da asırlar boyu dilden dile dolaşan efsaneleri 'Kapadokya Öyküleri' adlı kitabında bir araya getirdi.

Kapadokya efsanelerini kitaplaştırdı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de bir süre gazetecilik yapan İsrafil Baran, Kapadokya’da asırlar boyu dilden dile dolaşan efsaneleri 'Kapadokya Öyküleri' adlı kitabında bir araya getirdi.
Araştırmacı-Gazeteci İsrafil Baran, geçmişten günümüze Kapadokya’da yaşamış birbirinden farklı insanların yaşam öykülerinin de anlatıldığı kitabıyla, gençlere, bu topraklarda yaşamış kültürleri tanımalarında başucu kaynağı bir eser sunmayı amaçladığını söyledi. Baran, "Kitapta, perilerle çiftçinin dostluğu, inançlarından vazgeçmediği için sürgün edilen kırk asker, Kapadokyalı Uçbeyi Digenes, Aziz Yorgos, Aziz Çoban Mamas ve Azize Nino, Hacı Bektaş Veli gibi toplam 26 öykü bulunuyor. İnsanların kuşaklar boyunca ilmek ilmek örerek bugünlere getirdiği olağanüstü olayları, öykü tadında kaleme alarak gelecek nesillere kaynak bir eser bırakmak istedim’’ dedi.
Dilden dile dolaşan efsaneleri araştırırken Osmanlı ve Ortodoks kaynaklarına başvurduğunu belirten Baran, şunları ifade etti:
‘’Gerçek olmayan hiçbir bilgiyi haberlerde belirtemediğimiz için efsaneye kaçan bu bilgiler, sadece bende saklı kalıyordu. Yıllar geçtikçe bu efsaneler birikti. Öykü kitabı fikrimi 5 yılın ardından kafamda bitirdim. Kaleme alması ise yaklaşık 4 ay sürdü. Kitapta yanlış ifadeler kullanmamak için Hıristiyan inancıyla ilgili uzun makaleleri ve İncil’i okudum. İnsanların yaşadığı o dönemi hissetmek için öykülerimi Hıristiyan ilahileri dinleyerek kaleme aldım.”

FOTOĞRAFLI

Kapadokya efsanelerini kitaplaştırdıKapadokya efsanelerini kitaplaştırdı

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