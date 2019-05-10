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Kapadokya kanun teklifi komisyonda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait tüm planlama yetkilerinin tek bir kuruma devredildiği kanun teklifi komisyonda kabul edildi.Kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait tüm planlama yetkilerinin tek bir kuruma devredildiği kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

Kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifi ile Kapadokya alan komisyonu kurulacak. Komisyon, kararları dışında uygulama yapılamayacak. Taşınır, taşınmazların satışı, arsa veya kat karşılığı inşaat yapılması İdarenin uygun görüşü alınarak yapılabilecek. Kapadokya alanı tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik dokusuna aykırı davrananlara 50 bin liradan 200 bin liraya kadar ceza verilecek.

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