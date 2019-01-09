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Kapadokya kış aylarında da turistle doluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

Kış aylarının gelmesiyle başlayan kar yağışı Kapadokya'yı beyaz örtüyle kapladı. Kış aylarının tadını Kapadokya'da çıkaran turistler vadide yürüyüş yapıp, ATV motorlarıyla düzenlenen turlara katıldı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı. Zorlu kış koşullarına rağmen seyahat tutkusundan vazgeçmeyen turistler katıldıkları turların ardından turistik eşya satışı yapan iş yerlerini ziyaret etti.

Beyaz Kapadokya'da aktiviteler bitmiyor

Türkiye'nin peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya, kar yağışı sonrası beyaza bürünen dokusuyla da ziyaretçileri etkiliyor.
Etkili olan kar yağışı, bölgedeki doğal yeryüzü oluşumlarını beyaz örtüyle kaplarken turistler, Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peribacalarıyla kaplı vadilerde gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vadiler arasındaki peribacaları ve kaya oluşumlarını örten kar, bölgenin manzarasına ayrı bir ahenk kattı.
Turistik eşya satışı yapan iş yerleri önündeki karlar, iş yeri çalışanlarınca temizlenirken bazı yabancı turistler, karla kaplı arazilerde at ve ATV ile düzenlenen turlara katıldı.
Bölgede kar kalınlığının yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya turist kış kar

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