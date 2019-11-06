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Kapadokya rekora koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:05 | Son Güncelleme

Kapadokya Bölgesini yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 turist ziyaret etti.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesini yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 turist ziyaret etti.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Türkiye’nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri yılın ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 123 bin 244, Şubat ayında 128 bin 955, Mart ayında 188 bin 487, Nisan ayında 360 bin 46, Mayıs ayında 33 bin 655, Haziran ayında 428 bin 230, Temmuz ayında 393 bin 728, Ağustos ayında 566 bin 33 ve Eylül ayında 380 bin 12, Ekim ayında 382 bin 719 olmak üzere 10 ayda 3 milyon 292 bin 109 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesinde bulunan müzeleri 2018 yılının ilk 10 ayında ise 2 milyon 602 bin 835 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

“Ekim ayında da turist sayısı arttı”
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini Ekim ayı içerisinde ise 382 bin 719 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler her zaman olduğu gibi en çok ilgiyi Göreme Açık Hava Müzesi’ne gösterdi. Ekim ayında Göreme Açık hava Müzesi’ni 161 bin 624 turist ziyaret ederken, Kaymaklı yeraltı şehrini 67 bin 205, Derinkuyu yeraltı şehrini 47 bin 770, Hacıbektaş Veli Müzesi’ni ise 37 bin 405 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini Ekim 2018 yılında ise 324 bin 375 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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