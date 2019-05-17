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Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi son günlerde Rusların akınına uğruyor.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi’nin eşsiz doğa güzelliğinin yanı sıra sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonları eşliğinde fotoğraf çekinmek isteyen Ruslar bölgeye adeta akın ediyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi son günlerde Rusların akınına uğruyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi’nin eşsiz doğa güzelliğinin yanı sıra sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonları eşliğinde fotoğraf çekinmek isteyen Ruslar bölgeye adeta akın ediyor. Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesi son yıllarda özellikle instagram fenomenlerinin yanı sıra Rusya’dan gelen turistlerin gözde mekanı oldu. Rusya’dan Kapadokya bölgesine fotoğraf çekinmek için gelen turistler bölgede anlaştıkları fotoğrafçılarla gün boyu fotoğraf çekinerek o anlarını ölümsüzleştirmesi dikkatlerden kaçmıyor.
Nevşehir’de fotoğrafçılık yapan Alper Özcan yaptığı açıklamada, “Kapadokya bölgesine fotoğraf çekinmek üzere Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra özellikle son dönemlerde Rus turistler gelmeye başladı. Bölgemize gelen Rus turistler sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşarak Kapadokya’da balonlar eşliğinde fotoğraf çekinmek istediklerini iletiyorlar. Bizlerde gün boyu sabah balonlar eşliğinde başlayan fotoğraf yolculuğumuz akşam gün batımı ile sonlandırıyoruz” dedi.
Kapadokya Bölgesine hayran kaldıklarını belirten Rus turistler ise burası bizim için doğal bir fotoğraf alanı. Burada bulunan eşsiz güzellikler eşliğinde fotoğraf çekindiğimiz için çok mutluyuz dedi.

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu

Kapadokya Rus turistlerin fotoğraf çekinme mekanı oldu
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