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Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 08:11 | Son Güncelleme

Kapadokya'da sıcak hava balonları, sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları bu sabahki uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu.

Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Sıcak hava balonu pilotu Deniz Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Atasoy, "Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bayrağımızı sıcak hava balonlarına astık, büyük bir onurla gökyüzünde dalgalandıracağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kapadokya Nevşehir Sıcak hava balonları

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