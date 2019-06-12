Kapadokya son 6 yılın turist rekorunu kırdı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 5 ayında 1 milyon 134 bin 357 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini yılın ilk 5 ayında 1 milyon 134 bin 357 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, son 6 yılın turist rekorunu kırdı.

Kapadokya Bölgesini 2014’ün ilk 5 ayında 1 milyon 18 bin 307, 2015’in ilk 5 ayında 984 bin 748, 2016’nın ilk 5 ayında 558 bin 167, 2017’nin ilk 5 ayında 687 bin 322, 2018’in ilk 5 ayında 984 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken 2019 yılının ilk 5 ayında ise 1 milyon 134 bin 357 yerli ve yabancı turist ziyaret ederek son 6 yılın turist rekoru kırıldı.

“Mayıs ayında 333 bin 655 turist ziyaret etti”

Kapadokya Bölgesini Mayıs ayı içerisinde ise 333 bin 655 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesi’ni 141 bin 381, Kaymaklı yeraltı şehrini 62 bin 391, Derinkuyu yeraltı şehrini 39 bin 812 yerli yabancı turist ziyaret etti.



