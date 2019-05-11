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Kapadokya tanıtım ve reklam filmlerinin çekim alanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Taylandlı mankenler bir firmanın tanıtım filmini çekmek üzere Kapadokya’ya geldi.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi tanıtım ve reklam filmlerinin mekanı haline geldi.

Kapadokya tanıtım ve reklam filmlerinin çekim alanı oldu

Taylandlı mankenler bir firmanın tanıtım filmini çekmek üzere Kapadokya’ya geldi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi tanıtım ve reklam filmlerinin mekanı haline geldi. Dünyanın birçok ülkesinden tanıtım filmi ve reklam çekmek üzere gelen ülkeler arasına Tayland’da katıldı. Taylandlı yaklaşık 20 mankenin katıldığı tanıtım filmi Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi’nde çekildi.
Kapadokya’da çekilen tanıtım filmi ve reklam çekimleri kısa süre sonra Tayland başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yayınlanacağı öğrenildi.

Kapadokya tanıtım ve reklam filmlerinin çekim alanı oldu

Kapadokya tanıtım ve reklam filmlerinin çekim alanı oldu

Kapadokya tanıtım ve reklam filmlerinin çekim alanı oldu

Kapadokya tanıtım ve reklam filmlerinin çekim alanı oldu

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