Kapadokya'ya gelen Bella Hadid'den Türkiye mesajı

İtalyan moda devi Missoni'nin yeni kampanyası için Kapadokya'ya gelen Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile Bella Hadid, çekimlere başladı.

Missoni markasının üst düzey yöneticileri, Mert Alaş ve yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları da yayınlamaya devam ediyor.

Yüzü gülen Kapadokya esnafı eşsiz bir tanıtım olduğunu düşünüyor.

Kapadokya'da annesinin de kendisine eşlik ettiği Alaş, bu kareyi de Instagram hesabından paylaştı.

Hadid ise yayınladığı fotoğraflardan birinde, "Bugün şanslı yerdeyiz. Seni seviyorum Türkiye. Harika insanlarla böyle yerleri deneyimlemekten dolayı minnettarım" mesajını verdi.

