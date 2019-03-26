MAGAZİN

Kapadokya'ya gelen Bella Hadid'den Türkiye mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

Kapadokya'ya çekim için gelen seksi model Bella Hadid sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Bugün şanslı yerdeyiz. Seni seviyorum Türkiye. Minnettarım" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'ya gelen Bella Hadid'den Türkiye mesajı

İtalyan moda devi Missoni'nin yeni kampanyası için Kapadokya'ya gelen Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile Bella Hadid, çekimlere başladı.

1

Missoni markasının üst düzey yöneticileri, Mert Alaş ve yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları da yayınlamaya devam ediyor.

Yüzü gülen Kapadokya esnafı eşsiz bir tanıtım olduğunu düşünüyor.

2

Kapadokya'da annesinin de kendisine eşlik ettiği Alaş, bu kareyi de Instagram hesabından paylaştı.

3

Hadid ise yayınladığı fotoğraflardan birinde, "Bugün şanslı yerdeyiz. Seni seviyorum Türkiye. Harika insanlarla böyle yerleri deneyimlemekten dolayı minnettarım" mesajını verdi.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
O kız büyüdü! Instagram'ı sallayan pozO kız büyüdü! Instagram'ı sallayan poz
Sen Anlat Karadeniz şoku! ATV resmen duyurduSen Anlat Karadeniz şoku! ATV resmen duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Kapadokya bella hadid Bella Hadid

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

İşte Türkiye'nin en yaşlı ilçesi

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminem'in kızı Hailie Mathers Instagram'ı salladı

O kız büyüdü! Instagram'ı sallayan poz

Sen Anlat Karadeniz şoku! ATV resmen duyurdu

Sen Anlat Karadeniz şoku! ATV resmen duyurdu

Deniz Seki'den transparan elbise eleştirilerine Beyonce ve Jennifer Lopez’li yanıt!

Transparan eleştirilerine Beyonce ve Jennifer Lopez'li yanıt!

7 kilo veren Aşkın Nur Yengi son haliyle dikkat çekti

7 kilo veren Aşkın Nur Yengi son haliyle dikkat çekti

Boşanan Burak Sergen ile Işıl Ulutürk yeni aşklarını tanıştırdı

Eski eşler yeni aşklarını tanıştırdı

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.