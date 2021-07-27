Kapadokya'ya giden Demet Özdemir'den tatil pozları

Yeni sezonda dijital bir platformda yayınlanacak Aşk Taktikleri filminde rol alacak olan başarılı oyuncu Demet Özdemir, yakın dostlarıyla birlikte Kapadokya'ya uçtu.

Oyunculuğu ve enerjisiyle olduğu kadar fiziğiyle de dikkat çeken Özdemir, turuncu bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medyanın gündemine düşmeyi başardı.

Özdemir, bikinili pozunun yanı sıra Kapadokya'nın güzel manzaralarında çekilen karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

"BU BİR SİHİR"

Güzel oyuncunun "Bu bir sihir" mesajını yazarak takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



