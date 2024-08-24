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  4. Kapadokya'yı sel vurdu! Kaya parçaları araçları ezdi

Kapadokya'yı sel vurdu! Kaya parçaları araçları ezdi

24.08.2024 21:15
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Nevşehir’in Göreme beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu. Sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle düşen kaya parçaları araçları ezdi. Mahsur kalan dede ve torunu ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Kapadokya bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi.

KAYA PARÇALARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

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Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı.

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Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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sel Kapadokya
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