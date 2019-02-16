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Kapadokya’da 15 kaçak yapı yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Kapadokya Bölgesi’nde kaçak, köçek ne varsa yıkılacak.

Kapadokya’da 15 kaçak yapı yıkılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Kapadokya Bölgesi’nde kaçak, köçek ne varsa yıkılacak. Seçimlerden sonra oradayım’ açıklamasının ardından Kapadokya’da bugün 15 kaçak yapı yıkılacak.
Nevşehir Valiliği tarafından tespit edilen başta Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Ortahisar beldeleri ve Ürgüp ilçesinde ilk etapta tespit edilen 15 kaçak yapının bugün itibariyle yıkımına başlanacak. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Peribacaları yakınlarına yapılan otel inşaatını İhlas Haber Ajansı gündeme getirmiş ve konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’daki mitinginde yaptığı konuşmada, "Nevşehir’de Peribacaları’nın orada otel yapıyor. Şu hale bak. Sen ne denli böyle kalkıp da Peribacaları’nın oraya beton yığınlarını sokarsın? Sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanımı aradım, anında hemen müdahalesi yapıldı. Vali Bey ile de görüştüm ve ertesi gün yıkım başladı. Dedim ki ’buralarda ne kadar kaçak yapı varsa Peribacaları’nın olduğu bölgede, bunların hepsini yıkacaksınız. Seçimden sonra da ben oradayım" diye konuşmuştu.

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