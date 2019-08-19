HABER

Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 03:10 | Son Güncelleme

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde kalan yaklaşık 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde kalan Çin ve Endonezyalı olduğu öğrenilen yaklaşık 80 turist gıda zehirlenmesi sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde kalan yaklaşık 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde kalan Çin ve Endonezyalı olduğu öğrenilen yaklaşık 80 turist gıda zehirlenmesi sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç açıklamasında şuanda turistlerin tedavilerinin devam ettiğini ve hayati tehlikesi olan bir turistin bulunmadığını söyledi. Çekiç, “ Gıda zehirlenmesi gibi duruyor ama otelde yedikleri yemekten mı yoksa dışarıda yedikleri yemekten mi oldu henüz net değil. Numuneler alındı. Otelde 280 kişi falan kalıyor. Şuanda bu hastanede 36 turistin tedavisi yapılıyor. Rahatsızlık akşamki yemek mi yoksa öğlen yedikleri yemekten mi kaynaklanıyor belli değil. Doktorlar ile görüştüm. Turistleri yaklaşık 1 saat içinde taburcu edeceklerini söylediler. Sıkıntılı bir hasta bulunmuyor. Jandarma ve zabıta ekipleri tarafından oteldeki yemeklerin numuneleri alındı. Araştırma devam ediyor. Görüntü gıda zehirlenmesi gibi duruyor. Şuanda 36 hastamız mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye geldi. Toplam üç hastanede yaklaşık 80 turistte rahatsızlık var. Tamamının durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söylediler. Çinli ve Endonezyalı turistler bulunuyor” dedi.

Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Kapadokya’da 80 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Hatay’da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendiHatay’da kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi
Takla atan otomobilde yaralanan genç, 97 gün sonra öldüTakla atan otomobilde yaralanan genç, 97 gün sonra öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.